“Hazreti Muhammed’in Hayatı (asm)” konulu yarışma

Tahran Türk İlköğretim Okulu’nda en fazla doğru cevabı veren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan Tahran Türk İlköğretim Okulu’nda Peygamber Efendimiz “Hazreti Muhammed’in (asm) Hayatı” konulu kitap okuma yarışması düzenlendi. Okudukları kitaplar hakkında sorulan sorulara en fazla doğru cevabı veren öğrenciler dereceye girmeye hak kazandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenle hediyeleri takdim edildi. İlk ve ortaokul öğrencileri için ayrı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada; birinciye bisiklet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise kulaklık hediye edildi. AA

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