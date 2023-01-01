Trabzon’da, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi” kapsamında, “Her zaman her yerde okuyoruz” etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzonspor iş birliğinde Akyazı Stadı’nda organize edilen programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan 1461 öğrenci tribünlerde kitap okudu. Trabzonspor forması giyen öğrenciler “Oku” yazan koreografi gösterisi yaptı, ayrıca “Okursuz kütüphane kalmasın” yazılı pankart da açtı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Murat Ali Şahin, etkinliği hem temiz tribün hem de her zaman her yerde kitap okunulabileceğini göstermek için düzenlediklerini söyledi. Etkinlik sayesinde çok eğlenen öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı için önemli bir ortam bulduğunu da anlatan Şahin, “Türkiye’ye kitap okumanın önemini anlatmak istedik. Bunu yaparken de şehrimizin en büyük marka değeri Trabzonspor’u da aramızda görmek istedik.” dedi.

Şahin, Trabzonspor Kulübü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinlik için gerekli tüm desteği sağladığına işaret ederek, “Etkinlik sayesinde stadyumu ilk defa gören çocuklarımız da oldu. Onların heyecanında, bu anıyla beraber hafızalarından hiç silinmeyecek bir yer edinmek istedik.” diye konuştu. Etkinlik, öğrencilerin Trabzonspor’a tezahüratlarının ardından sona erdi.