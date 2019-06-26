İki ülke arasında ‘iyilik köprüsü’ kurdu

Hollanda’da uzun yıllar yürüttüğü gönüllü çalışmalardan dolayı kraliyet nişanına lÂyık görülen 82 yaşındaki Kırklarelili Zehra Türker, Türkiye ile Hollanda arasında “iyilik köprüsü” kurdu.

Zehra Türker (82), 39 yıl önce Kırklareli’nin Vize ilçesinden Hollanda’ya giderek eşinin çalıştığı Lahey’e yerleşti. Bir süre çevreyi tanımaya çalışan ve Flemenkçe öğrenen Zehra Türker, gönüllü olarak yardımseverlerle çalışmalara katıldı. Türker, Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine Hollanda’dan, Hollanda’daki yardıma muhtaçlara ise Türkiye’den yardımlar buldu, yaralarına merhem oldu. Türker, iki ülke arasındaki dostluğun bir adım ileriye taşınmasına da katkı sağladı. Hollanda’da çevresindekilerin dikkatini çeken Türker, Nisan ayında Lahey şehrindeki Diligentia Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende, kraliyet nişanını Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke’nin elinden aldı. Memleketi Vize’ye gezmeye gelen Türker, 1980 yılında Hollanda’da çalışan eşini ziyarete gittiğini ve bir daha geri dönemediğini söyledi. Hollandalılar ile beraber gönüllü çalışmalar yürüttüğünü belirten Türker, Hollanda’da her zaman gönüllü çalışmalar yaparak insanlara yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

Kraliyet nişanı ile ödüllendirildi

Kraliyet nişanı ile ödüllendirilen Türker, “Hollandalı hayırseverlerin yardımlarını Türkiye’ye, Türkiye’deki hayırseverlerin yardımlarını Hollanda’ya ulaştırıyoruz. Yıl içerisinde birçok engelliye tekerlekli sandalye, işitme cihazı, iftar programları ile öğrencilere giyim yardımlarında bulunuyoruz. Bazı ihtiyaç sahibi ailelere ise gıda ve maddî yardımlarda da bulunuyoruz. Bu çalışmalar iki ülke hayırseverlerinden topladığımız yardımlarla yapılmakta. Hollanda ile dostluğumuz ölünceye kadar devam edecek. Hep gönüllü yardım işlerinde çalıştım. Yaşlılar, engelliler ve çocuklara hep yardımcı olmaya çalıştım. Her zaman seve seve çalıştım, çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu. Hollanda’da Türkiye’yi tanıtan bir müze kurulmasına vesile olduğunu, insanların yararına dernek kurduğunu anlatan Türker, “İki ülke arasında köprü olmaya çalıştım” dedi. Türker, kraliyet nişanı ile ödüllendirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.