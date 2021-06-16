İnsanlığa miras kalan değerleri yaşat

‘Geçmişe Gelecek Sağla’ mottosuyla kültürel zenginliğimizi ve insanlığa miras kalan değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için fuar düzenlenecek.

ERHAN AKKAYA - İSTANBUL

Avrupa’nın en büyük kültür mirası fuarlarından biri olan koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik teknolojilerini ve kültür endüstrisini buluşturan Heritage İstanbul basın toplantısı, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yapıldı.

‘Geçmişe Gelecek Sağla’ mottosuyla kültürel zenginliğimizi ve insanlığa miras kalan değerleri yaşatarak, bunların korunması ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ülke ve dünya gündemine taşımak amacıyla düzenlenen, kültür mirası paydaşlarının buluşma noktası Heritage İstanbul Fuar ve Konferansı, 23-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kong- re ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.

Basın toplantısına, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, Arkeolog Nezih Başgelen, TG Expo Genel Müdürü H. Cem Şenel ve Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan katıldı.

Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan basın toplantısında yaptığı konuşmada; fuar yeniliklerini ve konferans programını açıkladı. Fuara, 36’sı yurt dışından, toplam 131 firma katılacağını, İtalya ve Avusturya’dan oluşan iki ülke pavilyonu kurulacağını söyledi. Fuarın yanı sıra konferansta 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye olacağını belirten Akan, bu yıl ilk defa lansmanı yapılacak iki yeni sponsorluk alanı olan “Bize Miras Marka ve Doğal Miras” ile ilgili basına bilgi verdi. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, yaptığı açıklamada Heritage İstanbul Konferansında Gökmedrese, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese Vakıf Eserleri Müzesi, Galata Kulesi Müzesi’nin ortaya çıkış öykülerinin anlatılacağını söyledi. Ayrıca fuarda, Restorasyon ve Konservasyonlarının görsel olarak yer alacağı sergiler de planladıklarını belirtti.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İstanbul gibi tarihi bir şehrin korunması ve onarımı ile ilgili büyük bir sorumluluk taşıdıklarını, santim santim şehir envanteri çıkardıklarını, somut olmayan kültürel miras araştırmaları yaptıklarını söyledi. İstanbul’a Kent Müzesi, Tasavvuf Müzesi ve Sanat Müzesi gibi birçok müze kazandıracaklarını sözlerine ekledi. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas yeni nesillerin kültürel mirasımız hakkında bilinçlenmesi, bu mirasın değerini anlayıp, onu koruma bilincini geliştirmeleri için birçok aktivite ve özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ise pandeminin fuarcılık sektörüne getirdiği değişikliklere değindi.