İran’da Uluslararası Kur’an-ı Kerim Fuarı törenle açıldı

İran’ın başkenti Tahran’da 30. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Fuarı törenle açıldı. Tahran’daki İmam Humeyni Cuma Mescidi’nde gerçekleşen fuar açılışına, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Moritanya ve Nijer Kültür Bakanlarının yanı sıra ülke yetkilileri ile katılımcılar katıldı.

30. Uluslararası Kuran’ı Kerim Fuarı Dijital Dini Yayınlar Müdürü Nasır Ehşapu, fuara ilişkin açıklamada bulundu. Fuarın uluslararası bölümüne birçok ülkeden katılımın olduğunu aktaran Ehşapu, ulusal bölüme ise İranlı 70 yayıncının yaklaşık 5 bin kitapla katıldığını söyledi. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki bölümden oluşan fuarda, Kur’an-ı Kerim’den esinlenilerek yapılan tablolar ile Kur’an araştırmaları, Kur’an öğrenme, dini, çocuk ve aile kitaplarının yanı sıra el yazması Kur’an-ı Kerimler sergileniyor. Endonezya, Pakistan, Madagaskar, Hindistan, Almanya, Tanzanya, Nijerya, Nijer, Senegal ve Tayland’dan yayıncı ve sanatçıların katıldığı fuarda 14 gün boyunca seminer ve sunumlar gerçekleştirilecek. 30. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Fuarı, 15 Nisan’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.