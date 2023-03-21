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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Işık hadisesi” izlenemedi

21 Mart 2023, Salı 23:53
Siirt’in Tillo ilçesinde 259 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri’nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının Hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucunu aydınlatması hadisesi olumsuz hava şartları nedeniyle izlenemedi.

Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince düzenlenen program kapsamında bazı vatandaşlar ilçe meydanında toplandı.

Belediye binasındaki ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, havanın bulutlu olması nedeniyle saat 06.30 sularında gerçekleşmesi beklenen olayı izleyemedi.

Vatandaşlara dev ekrandan hadisenin gerçekleşmesini yansıtan eski görüntüler izletildi.

AA

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