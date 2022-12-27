Trabzon Ortahisar Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Kitap Günleri”nde 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 14-17 arasında yazarımız İslam Yaşar kitaplarını imzaladı.

Yazarımız, 23 Aralık Cuma akşamı da okuyucularımızla bir araya gelerek, 100. Yılında Bediüzzaman’ın hayatından kesitler sunarak Cumhuriyet, Meşveret, Meclis'in etkinliği, Meclis'te dağıtılan Beyanname konularında seminer verdi. Yoğun bir katılımın olduğu seminerde İslam Yaşar soruları da cevaplandırdı. İslam Yaşar'ın kitaplarını yeniasyakitap.com'da incelemek için tıklayınız

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