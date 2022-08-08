İstiklal Kütüphanesi kapılarını açtı

Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, “İstiklal Kütüphanesi” olarak kapılarını açtı.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

İstiklal Harbi’nin 100. yılında, adını bu destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi hizmete açıldı.İstiklal Harbi Zaferimizin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılan konsept kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor. İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8000 kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışıyor. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek. İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapıyor, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak.

RESTORASYONLA GÜÇLENDİRİLDİ

Restorasyon projesinde dış beden duvarları korundu ve güçlendirildi. Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı. Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, yaklaşık olarak kuzey – güney doğrultusunda konumlanmakta ve üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne cephe veriyor.

KAPI GİRİŞİNE MERMER KİTABE TAŞI

Karakol giriş kapısı beşik kemerli olup üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kitabede talik hattı ile Eyüp Sultan Polis Merkezi, 1340 (1921) yazmaktadır. Bodrum kat pencereleri sivri kemerli, üst kat pencereleri ise dikdörtgendir. Kat silmesi tüm yapıyı çevrelemektedir.