İTÜ 250. Yıl Türk Müziği Korosu’ndan konser

İstanbul Teknik Üniversitesi 250. Yıl Türk Müziği Korosu’nun, 2 Haziran tarihinde Maçka Kampüsünde verdiği “Geçmişten Geleceğe 250 Yıllık Yolculuk Konseri” dinleyicilerden tam not aldı.

Geçmişten Geleceğe konseri

Doç. Dr. Hatice Doğan Sevinç şefliğinde akademik ve idarî çalışanların katılımıyla kurulan İTÜ 250. Yıl Türk Müziği Korosu, “Geçmişten Geleceğe 250 Yıllık Yolculuk Konseri”yle seyircilerin karşısına çıktı. Konser, kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından ilgiyle takip edildi.

Rektör Koyuncu’dan teşekkür

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bu konserin yaklaşık 1,5 yıllık büyük bir emeğin ürünü olduğuna dikkat çekerek katılımcılar tarafından gösterilen ilgi için teşekkür etti. İTÜ’nün 250. yaşını kutladığını vurgulayan rektör şunları dile getirdi: “Osmanlı’dan Cumhuriyete miras kalan önemli bir eğitim kurumu olarak İTÜ, Cumhuriyetimizin öncü okullarından biri olmayı sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecektir. 250. Yıl Etkinlikleri’nin özünü oluşturan en temel mesaj aslında budur.”

Koro üyeleri için fidan bağışı

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, koro üyeleri için “250. Yılda 250 Bin Fidan” kampanyası kapsamında fidan sertifikası takdim etti.