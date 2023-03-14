İzmir Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat’a büyük ilgi

11 Mart’ta kapılarını açan ve 300’e yakın yayınevinin katıldığı 25. TÜYAP Kitap Fuarı İzmir’de kitapseverlerin büyük ilgisine mazhar oluyor.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Tüyap Kitap Fuarında en çok ilgi gören kitapların başında, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim, Kur’an tefsiri olan Risale-i Nurlar ve dini bilgiler içeren çocuk kitapları yer alıyor.

Yeni Asya Neşriyat Standında İlahiyatçı yazar Süleyman Kösmene kitaplarını imzaladı ve okuyucuları ile sohbet etti.

Yeni çıkan “100 Soruda Oruç” kitabı da standı ziyaret eden kitapseverlere imzalı olarak takdim edildi. Fuar 19 Mart 2023 pazar gününe kadar devam edecek.

Gazete hediye edildi

İzmir Gaziemir’de bulunan fuar alanında 11-19 Mart arasında devam edecek olan Tüyap Kitap Fuarı müddetince Yeni Asya Gazetesi fuarı ziyaret eden kitapseverlere hediye ediliyor. Ömer Öçalan ve Kamil Dinçpehlivan gazeteyi ziyaretçilere ulaştırıyorlar.

SÜLEYMAN KÖSMENE KİTAPLARINI İMZALADI

Yeni Asya Neşriyat Standında İlahiyatçı yazar Süleyman Kösmene kitaplarını imzaladı ve okuyucuları ile sohbet etti.

Yeni çıkan “100 Soruda Oruç” kitabı da standı ziyaret eden kitapseverlere imzalı olarak takdim edildi.