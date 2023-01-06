Kapadokya’ya ziyaretçi rekoru

Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra tur aktiviteleriyle de turistlerin ilgisini çeken Kapadokya’daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 4 milyon 192 bin 70 turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğince paylaşılan verilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi 1 milyon 63 bin 517 ziyaretçi ile en çok turist çeken yer olurken, burayı 995 bin 891 kişi ile Zelve Ören Yeri, 736 bin 82 turist ile Hacı Bektaş Veli Müzesi takip etti. Bölge, 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70 turist ağırladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, Kapadokya’nın Türkiye’de ve dünyada bilinirliğinin artmaya devam ettiğini belirterek, tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan bölgedeki turizm hareketliliğinin memnun edici olduğunu dile getirdi. Kapadokya’daki müze ve ören yerlerini 2019’da 3 milyon 834 bin 134, 2020 yılında 992 bin 620, 2021’de 2 milyon 285 bin 895 turist ziyaret etmişti. AA

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