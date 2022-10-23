Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzaladı

Bu yıl 18.’si düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ederken, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

Ankara’da Yeni Asya heyecanı

Her yıl iki sefer yapılan ve 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 30 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

FUARA ÖZEL İNDİRİMLER

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor.

AHMET TERZİ - ANKARA