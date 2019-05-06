Kelime olmadan düşünce anlatılamaz

Yazar ve Şair Mustafa Özçelik, “Kelime olmadan duygu ve düşünce anlatılmaz. Kelime bilgisi çok olan en büyük zengin insandır. Kalem, klavye çok ağır bir yüktür” dedi.

Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da yapıldı. “Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat” konusunun değerlendirildiği kurultaya gençler büyük ilgi gösterdi. Programın ilk günü konuşan yazar, şair Dr. İbrahim Demirci, “Edebiyat ve Dil Dikkatleri” konulu ilk konuşmasında edebiyat ve dil arasındaki ilişkiyi anlatan bir konuşma yaptı. Genç yazarlara yazma ve okuma konusunda tavsiyelerde bulunun Demirci,“Günümüzün genç yazarı, hangi alanda olursa olsun, düşünce açılımı sağlayacak mantık, felsefe yanında, siyasî sistem bilgisi, toplum ve ideoloji, edebiyat ve iletişim gibi konularla bilgilenmek zorundadır” dedi.

YAZARIN SOSYAL MEDYA İLE İMTİHANI

Kurultayın diğer bir konuşmacısı olan yazar, şair Mustafa Özçelik ise “Yazarın Sosyal Medya ile İmtihanı” konu başlığında genç kuşaklar açısından sosyal medyanın etkisini anlattı. Yazarlığı zor bir yola çıkmak, zahmete katlanmaya hazır olmak olarak değerlendiren Özçelik, “Hayırlı yazmak ve söz söylemek çok önemli. Farklı bir çağda yaşıyoruz. İçine düştüğümüz çağın sosyal medyanın bize ne getirdiği ne götürdüğünü hatta daha neler götüreceğini tartışamıyoruz. Bir dayatma ile karşı karşıyayız. Gönüllülük esasına göre bir köleliğe razı ediyorlar” diye konuştu.

KELİME OLMADAN DÜŞÜNCE ANLATILAMAZ

Özçelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Kelime olmadan duygu ve düşünce anlatılmaz. Kelime bilgisi çok olan en büyük zengin insandır. Kalem, klavye çok ağır bir yüktür. Söylerken hatayı düzeltebilirsiniz, ama yazı basılı hale geldikten sonra onu değiştiremezsiniz. Okuyucu ondan olumlu olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla vebali doğrudan size aittir.”

KİMSE KÜTÜPHANEYE GİTMİYOR

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da “Dijital kültür ve eleştirel düşünce” konusunda bir konuşma yaptı. Arıcan, “Günümüzde insanlık büyük bir dönüşüm yaşıyor. İçeriğini biz üretmiyoruz. İlişkide olduğumuz yapıların ürettiği bizim de çok yoğun kullandığımız bilimsel bir süreç. Hayatımızın bir parçası haline dijital ortamı yok sayamayız var ve sürekli gelişiyor. Buna bir medeniyet göstergesi diyemeyiz, çünkü işin daha başındayız” diye konuştu. Artık kimsenin kütüphanelere gitmediğini onun yerine iş ortamında, masa başında çalışırken, evde, koltukta otururken ve hatta toplu taşıma araçlarında dijital kütüphanelere erişmenin mümkün olduğunu belirten Arıcan, cep telefonlarından istenilen bilgiye anında ulaşıldığının altını çizdi.

Ankara - Fatih Karagöz