"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kelime olmadan düşünce anlatılamaz

06 Mayıs 2019, Pazartesi 00:22
Yazar ve Şair Mustafa Özçelik, “Kelime olmadan duygu ve düşünce anlatılmaz. Kelime bilgisi çok olan en büyük zengin insandır. Kalem, klavye çok ağır bir yüktür” dedi.

Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da yapıldı. “Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat” konusunun değerlendirildiği kurultaya gençler büyük ilgi gösterdi. Programın ilk günü konuşan yazar, şair Dr. İbrahim Demirci, “Edebiyat ve Dil Dikkatleri” konulu ilk konuşmasında edebiyat ve dil arasındaki ilişkiyi anlatan bir konuşma yaptı. Genç yazarlara yazma ve okuma konusunda tavsiyelerde bulunun Demirci,“Günümüzün genç yazarı, hangi alanda olursa olsun, düşünce açılımı sağlayacak mantık, felsefe yanında, siyasî sistem bilgisi, toplum ve ideoloji, edebiyat ve iletişim gibi konularla bilgilenmek zorundadır” dedi.

YAZARIN SOSYAL MEDYA İLE İMTİHANI

Kurultayın diğer bir konuşmacısı olan yazar, şair Mustafa Özçelik ise “Yazarın Sosyal Medya ile İmtihanı” konu başlığında genç kuşaklar açısından sosyal medyanın etkisini anlattı. Yazarlığı zor bir yola çıkmak, zahmete katlanmaya hazır olmak olarak değerlendiren Özçelik, “Hayırlı yazmak ve söz söylemek çok önemli. Farklı bir çağda yaşıyoruz. İçine düştüğümüz çağın sosyal medyanın bize ne getirdiği ne götürdüğünü hatta daha neler götüreceğini tartışamıyoruz. Bir dayatma ile karşı karşıyayız. Gönüllülük esasına göre bir köleliğe razı ediyorlar” diye konuştu.

KELİME OLMADAN DÜŞÜNCE ANLATILAMAZ

Özçelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Kelime olmadan duygu ve düşünce anlatılmaz. Kelime bilgisi çok olan en büyük zengin insandır. Kalem, klavye çok ağır bir yüktür. Söylerken hatayı düzeltebilirsiniz, ama yazı basılı hale geldikten sonra onu değiştiremezsiniz. Okuyucu ondan olumlu olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla vebali doğrudan size aittir.”

KİMSE KÜTÜPHANEYE GİTMİYOR

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da “Dijital kültür ve eleştirel düşünce” konusunda bir konuşma yaptı. Arıcan, “Günümüzde insanlık büyük bir dönüşüm yaşıyor. İçeriğini biz üretmiyoruz. İlişkide olduğumuz yapıların ürettiği bizim de çok yoğun kullandığımız bilimsel bir süreç. Hayatımızın bir parçası haline dijital ortamı yok sayamayız var ve sürekli gelişiyor. Buna bir medeniyet göstergesi diyemeyiz, çünkü işin daha başındayız” diye konuştu. Artık kimsenin kütüphanelere gitmediğini onun yerine iş ortamında, masa başında çalışırken, evde, koltukta otururken ve hatta toplu taşıma araçlarında dijital kütüphanelere erişmenin mümkün olduğunu belirten Arıcan, cep telefonlarından istenilen bilgiye anında ulaşıldığının altını çizdi.   

Ankara - Fatih Karagöz 

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Susarak sorunlar çözülmez

    Bereket ayında israftan kaçınmalıyız
    📷

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    Galatasaray averajla liderliğe yükseldi

    Dualar huzur için

    Türkiye genelinde ilk teravih namazı kılındı

    Gazze'de şehit sayısı 23'e yükseldi

    Aslan evinde kükredi

    Uçak havadayken alev aldı: 13 ölü

    Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit oldu

    Rusya'dan Venezuela çağrısı

    İsrail, Hamas komutanını öldürdü

    Kararnameyle değil, yasa ile kurulmalıydı

    Çiftçinin beklentisi karşılanmadı

    Seçimin iptali hukuken mümkün değil

    'Vekiller milyonluk araca böyle biner' haberlerine ilişkin TBMM'den açıklama

    Gazze'de sivilleri taşıyan araç da hedef alındı: Dünden bu yana 10 Filistinli şehit oldu!

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    "İsrail ordusuna saldırılarına devam etmesi emrini verdim"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    Genel

    Dualar huzur için
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Nefsin dâvâsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.