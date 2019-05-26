İslam medeniyet anlayışının 250 senedir savrulduğu tesbitinde bulunan Hattat Hüseyin Kutlu, “Kökümüzden uzaklaştık kendi medeniyetimizi unuttuk. Unuttuklarımızı da unuttuk” dedi.

Medya ve sanat camiasının önemli isimleri, Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İslâm medeniyet anlayışının 200-250 senedir savrulduğu tesbitinde bulunan Hattat Hüseyin Kutlu, “Kökümüzden uzaklaştık kendi medeniyetimizi unuttuk. Unuttuklarımızı da unuttuk. Burada bu unuttuğumuz kültürümüzü, sanatımızı, medeniyetimizi acaba bir nebze olsun tattırabilir miyiz, damağımıza biraz tat bulaştırabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Medeniyetimizi çok iyi anlamamız lÂzım

Sanatın İslâm medeniyetine dokunabilmenin en önemli vesilelerinden biri olduğuna değinen Kutlu, gelenekli sanatların hatırlattıkları ve çağrışımlarıyla toplumu köklerine ulaştıracak araçlar olduğuna dikkati çekti. İslâm medeniyetinin bir bütün olduğunu bilmek gerektiğini ifade eden Kutlu, şöyle devam etti: “Biz yeme içmeyi bir sanat haline getirmiş bir medeniyetiz. Ölümü bile imrendiren, ölüme sanat damgası vuran bir medeniyetin sahipleriyiz. O bakımdan bir bütün olarak medeniyetimizi çok iyi anlamamız lâzım. Yemeyi, içmeyi, ezanı, mabedi, tespihi, Ramazanı bir medeniyet haline getirmişiz.” İftarda Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı gönüllüsü Mekki Kutlu da, Ataullah Efendi Tekkesi’nin ihya edilmesi ve gelenekli sanatlara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından bütün İslâm tarihi ve coğrafyasını içine alan, Kur’ân sanat tarihi hüviyeti de taşıyan bir Mushaf-ı Şerif hazırlandığını ifade eden Kutlu, “Bu Mushaf-ı Şerif ile maksat son 200 yıldır kaybolan İslâm birliğini yeniden tesis etmek ve bu birliğin merkezi olarak Kur’ân-ı Kerîm’i işaret etmek. İslâm medeniyetinin yeniden doğuş öncesini İslâm sanatlarıyla dünyaya göstermek” şeklinde konuştu.