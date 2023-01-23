Kırklareli’nin ilçesi Vize “Guinness Rekorları”na aday

Trakya’nın saklı güzelliklerine ev sahipliği yapan, tarihi ve doğasıyla ön plana çıkan Kırklareli’nin Vize ilçesi, ​​​​​​3 proje ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.

Istranca Dağları eteklerinde “Ihlamur kokulu ilçe” olarak anılan Vize, adını ve ıhlamurun tadını dünyaya duyurmak istiyor. Bu kapsamda Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce “Aynı anda 2023 ıhlamur ağacı dikme” ve “2023 öğrenci ile ıhlamur çayı içme” rekorlarını denemek amacıyla Guinness’e müracaat edildi. Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, şunları kaydetti: “Sakin şehir olan ilçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ihlamurun faydalarını anlatmak, yazın duyulan mis kokuları Türkiye geneline yaymak, ağaç sevgisi kazandırmak, ıhlamur ağacı sayını artırmak, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun yanına bir de çocuklarımıza ve velilerimize çevre bilincini oluşturmak istedik” AA

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