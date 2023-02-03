“Kitap İyileştirir” kampanyasına bağış

İzmir Medrese-i Yusufiye Ekibi, Ceza İnfaz Kurumlarındaki kütüphanelere “Kitap İyileştirir” sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyasına katkıda bulundu.

Adalet Bakanlığınca, Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla oluşturulan kütüphaneler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan Kitap Bağış Kampanyası için İzmir Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak bir sponsorumuzun katkılarıyla biz de katkıda bulunduk.

10 takım Risale-i Nur

10 Takım Medrese-i Yusufiye Seti, 10 Takım Beşleme ve bir takım Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere bağışda bulunduk. Bu gibi kampanyalar Risale-i Nur'un cezaevi kütüphanelerinde yerini alması noktasında çok güzel bir zemin. Kampanya 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Abdulbasir ŞEKER - İZMİR