Kitap okumayı unuttuk mu?

Dünya Kültürü Puan Endeksi'ne göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Japonya olurken onu sırasıyla Almanya, Fransa ve Çin takip ediyor. Türkiye; 173 ülke arasında 113’üncü sırada yer alıyor.

HABER: RECEP GÖREN

TÜRK insanı haftada 3 dakika kitap okuyor

Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeler listesi yayınlandı. Türkiye; Libya, Tanzanya, Yemen, Afganistan, Pakistan, Gana, Togo ve Gine gibi ülkelerin bulunduğu klasmanda yani 173 ülke arasında 113’üncü sırada yer alıyor. Dünya Kültürü Puan Endeksi’ne göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Japonya olurken onu sırasıyla Almanya, Fransa ve Çin takip ediyor. Endeks, sadece basılı kitapların; roman, hikâye, şiir ve bilimsel içerikli kitapların puanlama kapsamına alındığı; ders kitabı, spor-moda-magazin gazeteleri-dergileri ve çevrim içi siyasi haber ve dini içerikler gibi okunabilir materyallerin puanlama kapsamına dahil edilmediği endekse göre Türkiye, haftada 3 dakika kitap okunma süresiyle listenin en son sıralarında yer alıyor. Bir yılda, ders kitapları hariç Amerika’da 72.000, Almanya’da 65.000, Brezilya’da 13.000, Türkiye’de ise 6.031 kitap yayımlanıyor. AB ülkelerinde yıllık kitap harcaması 600 dolarken Türkiye’de 2 dolar. Almanya’da 11 bin 332, Fransa’da 4 bin 8, İspanya’da 5 bin 209, Türkiye’de ise 1433 kütüphane var ama 1433 kütüphanenin önemli bir kısmı kapalı olduğu gibi yalnızca 400’ü AB kütüphane standardını taşıyor. Türkiye’deki gazete okurlarının yüzde 85’i yalnızca spor ve magazin sayfalarıyla ilgileniyor.

CEHALETTEN BESLENİYOR

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi- DESAM Başkanı Gürkan Avcı, verilerle ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Gençlerimiz ve çocuklarımızda ders kitabından başka kitap okumuyor, hatta ders kitabı bile okumuyor. Halkımız cep telefonuyla ilgilenmeyi, bilgisayarda sörf yapmayı ve televizyon seyretmeyi, birkaç şarkıcının özel hayatını, dedikodularını öğrenmeyi o kadar önemsiyor ki, değil kitap okumayı, cep telefonundan önemli makale ve haberleri de okumuyor, bilgisayarından bilimsel gelişmeleri takip etmiyor, ciddi televizyon programlarını bile izlemiyor. Gazeteleri, kitapları “yalan makinesi” diye yaftalayan halkımız var. Gazetelerle soba tutuşturan, külah yapan halkımız var. Türkiye’nin kitap okumamasının en önemli nedeni ailede kitap okuma geleneğinin olmaması ve topluma rol model olarak sunulan siyasetçi, sanatçı, futbolcu tayfasının kahir ekseriyetinin cahil cühela, kaba ve kitap düşmanı insanlardan oluşmasıdır” dedi.