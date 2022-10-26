Kitap Standımız çocuklarla şenlendi

Kıbrıs İlköğretim Okulu üçüncü ve dördüncü sınıflar Yeni Asya Kitap Standımızı ziyaret ettiler.

Standımızdan gördükleri ilgiden çok memnun oldular. Standımız tarafından, öğretmenlerine ve velilerine Gazetemiz yayınlarından Bizim Aile Dergisi, öğrencilere ise Can Kardeş dergilerimiz hediye edildi. Memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler, “Özel olarak gelip kitaplar alacağız” dediler. Veliler dergilere nasıl ulaşacaklarını bize sordular. Öğretmenler Risale-i Nurları işaret ederek, “Biz de gelip bu kitaplardan alacağız” dediler. Kıbrıs - Yeni Asya

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