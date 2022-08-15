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15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kitapçılık can çekişiyor - Masraflar gün geçtikçe artıyor

15 Ağustos 2022, Pazartesi 01:20
DERİNLEŞEN EKONOMİK KRİZ KİTAP YAYINCILIĞINI DA VURDU. YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKAN FİYAT ARTIŞLARI KİTABI “LÜKS” HALİNE GETİRDİ.

KİTAPÇILAR BİR BİR KAPANIYOR

Kâğıda gelen zamlar, boya, kalıp gibi maliyetler nedeniyle kitap fiyatları bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artarken, dükkanların kira ve elektrik masraflarını dahi çıkartmakta güçlük çeken kitapçılar bir bir kapanmaya başladı.

 

BASILAN KİTAP YÜZDE 39 AZALDI

2022 Temmuz’unda basılan kitap miktarı, 2021 Temmuz ayına oranla yüzde 39 azaldı. 2022 yılının Temmuz ayında basılan 29 milyon 216 bin 732 adet kitap, son sekiz yılın en düşük Temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

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Yayıncılık sektöründe alarm zilleri çalıyor

Yüksek enflasyon ve her geçen gün düşen alım gücünden en çok etkilenen sektörlerden birisi yayıncılık sektörü olurken, okurlar da buna bağlı okuma alışkanlıklarını değiştirdi.

Türkiye ağır bir ekonomik krizle boğuşurken, krizden en çok etkilenen kültür-sanat sektöründe ‘alarm zilleri’ çalmaya başladı. Alım gücünün düşmesiyle birlikte temel ihtiyaç giderlerini bile karşılamak da zorlanan insanlar, bütçeden ilk kesintiyi kültür- sanat harcamalarından yaptı. Kağıda gelen zamlar, boya, kalıp gibi maliyetler nedeniyle kitap fiyatları bir yılda yüzde yüzün üzerinde artarken dükkanların kira ve elektrik masraflarını dahi çıkartmakta güçlük çeken kitapçılar bir bir kapanmaya başladı. Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (YAYBİR) son paylaştığı verilere göre; 2022 yılı temmuz ayında basılan kitap miktarı, 2021 yılı temmuz ayına oranla yüzde 39 azaldı. 2022 yılının temmuz ayında basılan 29 milyon 216 bin 732 adet kitap, son sekiz yılın en düşük temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Kitap satın almak lüks oldu

Diken’deki haber göre yayıncılar, maliyetlerden dolayı yeni kitap basamayacak noktaya geldiklerini belirtiyor ve acil bir şekilde maliyetleri sübvanse edecek önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Okurlar ise kitabın artık ‘lüks tüketim’ haline dönüştüğünü, buna bağlı olarak kitaba ulaşmakta zorlandıklarını ve yöntem değiştirdiklerini söylüyor. Okurlar, yayıncılar ve sektörde çalışanlar, zamlardan nasıl etkilendiklerini, okuma alışkanlıklarının nasıl evrildiğini ve çözüm önerilerini aktardı.

Hilal Çelik-Okur: Ben birkaç yıl öncesine kadar kitapçıları tek tek, saatlerce dolaşır öyle alırdım kitaplarımı. Bu bana bir terapi gibi gelirdi. Kitaplara dokunmak, özellikle eski kitapların kokularını içime çekmek tarif edilemez bir şey benim için. Şu dönemde ara sıra kitapçılara gidip dolaşsam da çoğu zaman fiyatlardan dolayı kitap al(a)madan çıkıyorum. 

‘Kitaba ulaşma yöntemim değişti’

Vedat Arık-Okur: Kitaba ulaşma yöntemim değişmeye başladı. İlk önceliğim kitaplığıma yönelmek oldu. Yeni bir kitap almak yerine henüz okumadığım ya da yarım bıraktığım kitaplara öncelik verdim. Önceden kitap almak için ilk tercihim kitabevleri olurdu. 

‘Zincir kopmak üzere’

Tekin Yayınevi sahibi Elif Akkaya: Hem okur, hem yayıncı, hem kitabevleri olmak üzere buna aracılık eden herkes zor durumda. Sektör olarak bugüne kadar oluşmuş tüm birikimle birlikte kurulan zincir neredeyse kopmak üzere. Artan maliyetler yayıncıların kitap üretme ve özellikle de yayın programına sadık kalmasını ne yazık ki engelledi.

(Haber Merkezi)

 

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