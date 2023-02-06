Kitapları evine sığmıyor - 5 bin kitabını koridor ve odalardaki rafta tutuyor

Kütahya’da yaşayan 38 yıllık devlet memuru Nurullah Özdemir, çobanlık yaparken kazandığı okuma alışkanlığı sayesinde biriktirdiği binlerce kitapla evini adeta kütüphaneye çevirdi.

Simav ilçesinde dünyaya gelen, ilk ve ortaokulu Manisa’nın Salihli ilçesinde tamamlayan 61 yaşındaki Nurullah Özdemir, Kayseri’de teknik lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1995’te mezun oldu. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünde memuriyetini sürdüren evli ve 3 çocuk babası Özdemir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Ortaokul döneminde çobanlık da yapan, maaşının bir bölümünü kitap satın almaya harcayan Özdemir, bunlardan bazılarını kütüphanelere bağışladı.

KORİDORLARA KİTAP RAFI

Evini adeta kütüphaneye dönüştüren Özdemir, yaklaşık 5 bin kitabı oda ve koridor duvarlarına yaptığı raflarda muhafaza ediyor. Nurullah Özdemir, kitap okumanın kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi. Özdemir, şöyle devam etti: “15 yaşında ortaokul dönemlerimde kitap okumaya başladım. Köyümüzde koyun ve keçilerden oluşan sürümüz vardı. Onları otlatırken yanımda hep kitap götürürdüm. O dönemde Kemalettin Tuğcu kitapları çok meşhurdu. ‘Öksüz Oğlan’, ‘Öksüz Murat’, ‘Aradaki Demir Kapı’ gibi kitaplar okuma alışkanlığı kazanmamda çok etkili oldu. Üniversite yıllarımda da kitap okuma alışkanlığını sürdürdüm.” Maaşının bir bölümünü kitaplar için harcadığını anlatan Özdemir, “Zaman zaman sıkıntılar çektik ama kitap almayı ve okumayı bırakmadım. Yaklaşık 5 bin kitap biriktirdim. Evin koridorunda, odalarında binlerce kitabım var. Raflar almadığı için kitapları iki kat yerleştiriyorum. Kitaplarımı yerleştirmek için yer sıkıntım var. Birçok kütüphaneye kitap bağışladım. Okumak isteyen birçok kişiye kitaplarımdan verdim.” diye konuştu.