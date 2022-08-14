Kudüs’ün simge yapısı

Kudüs’te, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’nın içinde yer alan Kubbetüs Sahra Camii, büyüleyici mimarisiyle kentin simge yapıları arasında yer alıyor.

İslam mimarisinin ilk kubbeli yapısı olarak bilinen cami, Emevi halifesi Abdülmelik Bin Mervan tarafından 689-691 yılları arasında inşa edildi. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki yapılan restorasyonda caminin içerisinde göz alıcı süslemeler kullanıldı. Kubbetüs Sahra’daki cam ve sedef mozaiklerde, altın yaldızlı zemin üzerine mavi ve yeşilin hakim olduğu yirmi beş çeşit renk bulunuyor.

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