Külliyat kampanyasına Düzce’den destek geldi

Yeni Asya Neşriyatı’n düzenlediği her bütçeye uygun ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyası Eylül ayına özel kampanya fiyatı 480 TL ile satışları devam ederken, kampanyaya Düzce’den destek geldi.

Düzce Temsilciliğimiz “Herkes Okusun” diyerek kampanyanın afişlerini şehirdeki reklâm bilbordlarına astırarak duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyen okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com/ adresinden veya (0545) 599 54 92 numaralı hatdan sipariş verebilirler. İstanbul – Yeni Asya

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