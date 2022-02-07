KÂĞIT VE DİĞER GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ANORMAL ARTIŞ YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜ ZORLAMAYA DEVAM EDERKEN, EDEBİYAT-SANAT DERGİLERİ BİR BİR KAPANIYOR.

AYAKTA KALMA MÜCADELESİ

Döviz krizi, pandemi ve dijitalleşme karşısında kâğıt gazete ve kitap yayıncılığı gibi dergicilik de ayakta kalma mücadelesi verirken, 33 yıllık Dergâh dergisi kapandı.

KÂGIT VE DİĞER GİRDİ MALİYETLERİ

Türkiye’de kâğıt üretiminin olmaması ve yayıncılıktaki tüm girdilerin ithal ürünlerden oluşması, krizin iyice derinleşmesine sebep olan en büyük etkenlerden biri.

KARGO ÜCRETLRİ VE DAĞITIM ZORLUĞU

Kargo ücretleri ve dağıtım sorunlarının da ciddi şekilde zorladığı yayıncılar, endişelerini “Bu krizden sağlam çıkmamız zor görünüyor” sözüyle dile getiriyor.

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Kültüre kâğıt krizi darbesi

Basılı yayınlar kan kaybediyor... Geçen yıl kağıda gelen % 120 ile % 250 arasındaki rekor zamlar, kitabı ve dergiyi vurdu. Köklü dergilerin kimi ara verdi, kimi okuyucularına veda etti.

Geçen yıldan bu yana kâğıda % 250’ye varan zamlar sonrasından basılı yayınlar kan kaybetmeye devam ediyor. Kitap yayıncıları, gazeteler ve dergi yayıncıları zamlar karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kimi fiyat artışı yaparken kimi yayın hayatına ara veriyor.

artıgerçek’ten “Editörün Defteri”ne konuşan Dergâh dergisinden Ali Ayçil, Notos dergisinden Semih Gümüş ve Ecinniler dergisinden Çağla Çinili, dergiciliğin karşı karşıya kaldığı derin ‘baskı’ krizini anlattı. Dövize bağlı kâğıt fiyatları sebebiyle yayın hayatına ara vermek zorunda kalan veya nasıl devam edeceğini kestiremeyen edebiyat-kültür dergilerine odaklanılan haberde, bir süredir abonelik, destek kampanyalarıyla ayakta kalmaya çalışan kültür dergilerinin, döviz-kâğıt sorunu sebebiyle artık teker teker yayın hayatına “ara vermeye” başladığı ele alındı. Bunun, Türkiye tarihi boyunca yaşanmamış bir kriz ortamını işaret ettiği vurgulandı.

33 yıl sonra ara verdi

Kültürel hayatımızın vazgeçilmezleri olan edebiyat ve kültür dergileri pandemi, döviz krizi ve dijitalleşme karşısında hayatta kalma savaşı veriyor. 33 yıllık yayın hayatına ara vermek zorunda kalan Dergâh Dergisi’nin yayın yönetmeni Ali Ayçil, bu kararın dergi ile okuru arasındaki bir sorun veya eksiklikten kaynaklanmadığının altını çizerek “Kültür emekçilerinin kararlarda etkisi olamıyor” dedi.

Notos’un yayın yönetmeni Semih Gümüş ise “Bu krizden sağlam çıkmamız zor görünüyor” değerlendirmesinden bulundu ve çözüm için “Yayınevleri tek başına çözemez, devlet desteği gerekiyor”, bunun için de “Kültür Bakanlığı’nın bütçesinin artması gerekiyor” diye belirtti. Ecinniler’in kurucularından Çağla Çinili ise genç bir dergi olmalarına rağmen “Sürekli bütçe hesabı yaparak bugünlere geldik, sürekli yükselen bir dağa tırmanıyor gibiyiz, okurlardan destek istemek bizi de üzüyor” dedi.

Türkiye’de kâğıt üretimi yok!

Türkiye’de kâğıt üretiminin olmaması ve hatta yayıncılıktaki tüm girdilerin ithal ürünlerden oluşması ise bütün bu krizin iyice derinleşmesine neden olan en büyük etken. Kargo ücretleri, dağıtım sorunları, dijitalleşme karşısındaki kısır tartışmalar ve eğitim-kültür hayatımızdaki kısır gündemlerin dergicilik ve hatta bütün bir yazılı kültür açısından tehdit edici bir noktaya geldiği konusunda ise herkes hemfikir.

Haber Merkezi