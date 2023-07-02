Kültürel kuraklaşma kapıda

Pandemiyle birlikte derinleşen ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle pekişen yayıncılıkta kağıt sorunu, kültürel daralmaya doğru ilerliyor.

Pek çok yayıncı piyasada okuyucunun tanıdığı ‘eski’ kitapların baskısına yatırım yaparken, yeni yazarların yayıncılıkta yer bulması zorlaşıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk pandemi ve sonrasındaki sorunlara 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş depremlerinin etkisinin ilave olduğunu, yayıncılık sektörünün çok ağır şartlarda varlığını korumaya çalıştığını söylüyor.

Azar azar kitap basılıyor

Yayıncıların geldiği aşamada 4-5 yıl önce 2 bin adet basılan bir kitabın şimdilerde 50-100 düzeyinde olduğunu belirten Kocatürk, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Bunun nedeni doğrudan maliyet artışına bağlı. Sürdürülebilir yatırımından uzaklaşmamak adına azar azar kitap basılıyor. Enflasyon döneminde yayıncıların ciddi şekilde kârları varmış gibi ciddi vergiler ödemek zorunda kaldılar. Kültürel kuraklaşma dediğimiz şey yeni yayıncıların değerlendirilmesi açısından zorlayıcı oluyor. Maliyet nedeniyle yayıncılar birçok kitabı basmaktan vazgeçiyor. Okurların bu kitaplara ulaşması da zorlaşıyor. Dijital mecraların da hızlı gelişmemesi ve okuma kültürü açısından dijital kitapların okunmasında yaşanan zorluklar nedeniyle o pazar da yavaş ilerliyor”