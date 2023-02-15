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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kültürel miras koruma altına alındı

15 Şubat 2023, Çarşamba 17:40
10 ili etkileyen depremlerden zarar gören kültürel mirasın korunması için üniversitelerin eski eser konusundaki uzmanlarından oluşturulan ekipler çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören tüm kültür varlıklarının hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için çalıştıklarını, yapılardan ayrılan her parçanın koruma altına alınıp restorasyonların aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen depremlerin, asırlardır ayakta olan Habibi Neccar Camisi, Asırlık Adıyaman Ulu Camisi, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi başta olmak üzere birçok yapıya irili ufaklı zararlar verdiği belirtildi.

Hasar gören tüm kültür varlıkları ile eserlerin hasar tespitleri ve korunmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin oluşturulduğu kaydedildi.

 

Eski eser koruma uzmanları çalışacak

Açıklamada, eski eserlerin hasar tespiti, korunması ve ihyasına yönelik üniversitelerin eski eser konusunda uzman inşaat mühendisleri ve mimar öğretim görevlilerinden oluşturulan ekiplere ilave olarak İstanbul Teknik, Dokuz Eylül, Mimar Sinan ile Fatih Sultan Mehmet üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversitelerden de akademisyen desteği alınacağı bildirildi.

Camilerden medreselere, kiliselerden türbelere tüm yapıların ihyasına ivedilikle başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medeniyetlerimizi yaşatan tüm yapılarımızda hiçbir kalıntı, enkaz veya moloz olarak değerlendirilmeyecek, yapıdan ayrılan her bir parça koruma altına alınarak, yapılacak restorasyonlarda aslına uygun şekilde değerlendirilecektir. Tarihine sahip çıkan bir millet olarak, vatandaşlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyor, tüm eski eserlerimizin depremin yaşandığı ilk andan itibaren korumaya alındığını belirterek, ihyası konusunda da müsterih olmalarını rica ediyoruz."

Ekiplerin çalışması sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerde tüm kültür varlıklarının hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Ersoy, "Yapılardan ayrılan her parça koruma altına alınarak, restorasyonlar aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

AA

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