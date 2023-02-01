Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara Iraklı genç ressamlardan anlamlı tepki

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup ressam, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırılar üzerine kentin duvarlarını Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Arap hattıyla "Kur'an" yazarak süsledi.

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Kur’an yakmak nefret suçu

Başkent Bağdat'ta kendilerine "Kelebek İzi Takımı" adını veren bir grup gönüllü genç ressam, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı tepkilerini sanatla ortaya koyuyor.

Kelebek İzi Takımı'nın kurucusu Ali Halife, yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabına yapılanlar karşısında kayıtsız kalmak istemediklerini söyledi.

"Kur'an-ı Kerim'i yakanlar aslında kendi Peygamberlerinin adını da yakıyorlar"

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları "çok çirkin" olarak nitelendiren Halife, "Kur'an-ı Kerim'i yakanları şiddetle kınıyoruz. Onlara Kur'an'da Hazreti İsa'nın ve Annesi Hazreti Meryem'in isimlerinin de zikredildiğini hatırlatıyoruz." dedi.

Ekibinin 15 kişilik gönüllü genç resim sanatçılarından oluştuğunu aktaran Halife, şunları söyledi:

"Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması üzerine Bağdat'ın Enbariyyin Mahallesi'ndeki duvarları 'Kur'an' kelimesini yazarak süsleme kararı aldık. Bunun yanında bir de hurma ağacı çizdik. Çünkü yazdığımız ayetin bulunduğu Meryem Suresi'nde hurma ağacına yer verilmiş. Kur'an'ı yakanlar aslıda kendi peygamberlerinin adını da yakıyorlar, onların cehaletini yüzlerine vuruyoruz."

Şehrin duvarlarına çizimleriyle hayat veriyorlar

Bağdat'ta yüzlerce sokak ve mahalleyi yaptıkları duvar resimleriyle süslediklerini anlatan Halife, başkentin dışına çıkarak diğer kentlerin duvarlarına da çizimleriyle hayat vermek istediklerini dile getirdi.

Halife, "Amacımız; yıkık dökük mahalle ve okul duvarlarına yaptığımız çizimlerle insanlara yaşam alanı açmak. Ülkemiz şiddet olaylarından çok çekti. İnsanların yüzünde bir tebessüm sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Dünyaya barış mesajı vermek istiyoruz"

Aynı zamanda dünyaya da barış mesajı vermek istediklerini belirten Iraklı ressam, şöyle konuştu:

"Bağdat'ın duvarlarına yaşama dair ve eğitici çizimler yapıyoruz. Kovid-19 salgını döneminde de halkın sağlık kurallarına uyması için teşvik edici resimler yapmıştık. Resimlerimiz genel olarak sosyal konuları içeriyor. Ülkemiz, sıkıntılı durumlardan geçse de yaşama, uygarlığa ve kültüre önem veren bir halka sahibiz. Bu resimlerle dünyaya barış mesajı vermek istiyoruz. Sokak sanatımıza halktan gelen manevi destek de işimizi sürdürmemize yardımcı oluyor. Çizimlerle süslediğimiz ihmal edilmiş, yıkık dökük sokaklar turistlerin ve basının da uğrak noktası haline geldi."

Kelebek İzi Takımı'nın herhangi bir siyasi kesimden veya devletten maddi destek almadığını vurgulayan Halife, resim için gerekli malzemeleri grup üyeleri olarak kendi kişisel gelirlerinden oluşturdukları bütçeyle temin ettiklerini aktardı.