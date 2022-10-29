"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası daha

29 Ekim 2022, Cumartesi 14:41
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen saat kulesi, yıllar boyunca maruz kaldığı felaketlere rağmen tarihi hatırlatmaya devam ediyor.

Eski Üsküp Çarşısı yakınlarında, tarihi Sultan Murat Camisi'nin yanı başında bulunan saat kulesi, şehre hakim tepenin üzerindeki konumuyla Üsküp'ün sembol yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Otantik mimariye sahip kule, Osmanlı döneminde Üsküp'te inşa edilen ilk saat kulesi özelliğini taşıyor.

Avusturya Generali Enea Silvio Piccolomini'nin, 1689'da kenti işgal ettikten bir gün sonra şehri yakma emrini vermesiyle Üsküp, büyük bir yangına maruz kaldı.

1560 veya 1570'li yıllarda inşa edildiği düşünülen saat kulesi, yangında büyük zarara uğramasına rağmen ilk günkü şeklini koruyor.

1904'te dönemin Kosova Valisi Hafız Mehmet Paşa'nın talimatıyla yenilenen saat kulesi, 1963'te Üsküp'te meydana gelen büyük depreme de direndi.

Kule, depremde zarar görürken en üst kısmındaki saat mekanizması da hasara uğradı.

Hasar gören kulenin saatleri, tamir bahanesiyle söküldü ve ardından kayboldu. Kule, Türkiye'nin de katkılarıyla 2008'de İsviçre yapımı yeni saatlerine kavuştu.

Saat kulesinin kubbesi, Orta Çağ Rus mimarisine benzetilmesi sebebiyle farklı mimari özellik taşıyor.

Kulenin girişinden saatlerin bulunduğu en üstteki bölüme kadar 105 basamak yer alıyor.

Saat kulesi ile Sultan Murad Camisi'nin bulunduğu külliye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edildi.

Osmanlı döneminde Balkanlar'da inşasına 16. yüzyılda başlanan saat kuleleri, çoğunlukla şehir meydanları ve tepeler gibi farklı konumlarda yer alıyor.

Kuzey Makedonya'da Osmanlı döneminde yaklaşık 20 saat kulesi inşa edildiği belirtiliyor, bunlardan en az 12'si mevcudiyetini koruyor.

AA

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filipinler'de sel ve heyelan: 47 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

    İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız

    Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası daha

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, 70250 askerini kaybetti

    Lula ile Bolsonaro yarın karşı karşıya geliyor

    "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor"

    Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürmeye devam ediyor

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    Enflasyonla refah kaybımız yüksek

    İngiltere: Kovid-19'un 2 yeni varyantını tespit ettik

    ABD'de 'petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı

    Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    ‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

    13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak

    4 çocuktan biri okula aç gidiyor

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Togg'un renkleri paylaşıldı

    Herkes huzur içinde yaşayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2023’e 1 kala
    Risale-i Nur'dan

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”
    Cevher İLHAN

    “Serok Erdoğan!” çelişkisi
    Ahmet BATTAL

    Billurdan blura geçeni kim bulur?
    Cenk ÇALIK

    Cumhuriyetperver bir millet: Karıncalar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ali yat uyu, (kalk) oyna, havluyu at!..”
    Genel

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltmaya devam mı?
    Ali HAKKOYMAZ

    Kömür Gözlüm
    Genel

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.