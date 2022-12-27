Mehmet Akif Ersoy’u dualarla yad ediyoruz

İstiklal Marşı’nın Yazarı, Hürriyet Aşığı, İman ve Dava Adamı Ersoy’u vefatının 86. yılında dualarla yad ediyoruz.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hatırası burada yad ediliyor

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, bir tür İslam Akademisi mahiyetinde olan Darü’l-Hikmeti’l-Islamiye’de Bediüzzaman Said Nursi, dönemin diğer meşhur ilim ve fikir adamlarıyla beraber çalıştı.

Akif, değerli ediplerin bir arada bulunduğu bir mecliste, “Victor Hugolar, Shakspeareler, Descarteslar edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman’in bir talebesi olabilirler” sözleriyle takdirlerini bildirmiştir. Bediüzzaman, “Hem merhum Fetva Emini Ali Rıza ve merhum Ahmed Sirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmed Akif gibi insaflı, Risale-i Nur’u fevkalade takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için, biz Istanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz...” ifadelerine yer vermiştir.

Akif’in ideâli, Risale-i Nur’la tahakkuk etti

Akif’in, “O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter! Bunaldı milletin afak’i, bir sabah ister.” “Dogrudan dogruya Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.” şeklindeki niyaz ve arzuları Risale-i Nur’la tahakkuk etti. Doğum tarihi 20 Aralık, vefat tarihi ise 27 Aralık olan Ersoy, “20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u anma Haftası” dolayısıyla da çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

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