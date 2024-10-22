Yeni Asya Neşriyat, 55 yıllık geçmişin avantajıyla okuyucuları ile buluştu. Fuarda Risale-i Nur açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali büyük ilgi gördü. Yazarlarımız da kitaplarını imzaladı.

Mersin 9. Kitap Fuarı sona erdi. Son günün heyecanı fuarı gezenlerin simalarına aksetti. Gerek ziyaretçiler gerekse yayıncıar aradan geçecek bir yılın hesabını yapmaya başladılar. Bizler vakar ile Rıza-i İlahi doğrultusunda sadece hizmetteki vazifeyi yaparız, neticesi Allah’a ait. Tevekkülde tanıtım faliyetlerine devam ettik. Rağbet var; özellikle Risale-i Nur açıklamalı Kur’an-ı Kerim ve çeşitleri fuarın gözdesi oldu. Risale-i Nurları tanıtmak için birkaç cümle sarf etmek istediğinizde “Tanıyoruz” ibaresi ilgimizi çekiyor. Demek ki bu millet bağrına basmış elhamdulillah diyoruz. Elbette Yeni Asya Neşriyat standında 55 yıllık bir geçmişin avantajını yaşıyoruz. Yazarlarımız Sami Cebeci ve İslam Yaşar Ağabeylerin Cumartesi ve Pazar günü imza ve tanıtım faaliyetleri hareketliliğe vesile oldu. Ekseriyetle aile bütünlüğünde ziyaret edilen fuar standlarında eksiklerimiz elbette olacak.

Hedefimiz çocuklara hitapta daha etkili olmak

Çocuklara hitapta daha etkili olmak hedefimiz. Gençler sırlı-gizemli olan kitaplar arayışında. Hayal ürünü kitaplar revaçta. Halbuki bizim hakikat noktasında Risale-i Nur’da birçok ‘gerçek sır’larla dolu. Özellikle, “Gelecekte neler olacak?” sorusu ile muhattap olunuyor. Roman akıcılığında seri kitaplar merakla soruluyor ve aranıyor. İstişare ile vazife taksiminde hizmetimizi ifa etmenin süruru içerisindeyiz. Mersin Yeni Asya olarak hizmet merkezimizle entegreli faliyette, birçok hayırlara vesile olacak hizmetleri mütalaa ettik. Gelecek sene ve senelerde tekrardan buluşmak temennisiyle.

MUSTAFA YALÇIN - MERSİN