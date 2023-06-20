Mevlana ve Muhammed İkbal semineri

İstanbul Üniversitesinde Mevlana Celaleddin Rumi ile Pakistan’ın önemli şairlerinden Muhammed İkbal arasındaki manevi ilişki, “Mevlana Celaleddin Rumi ve Muhammed İkbal” seminerinde ele alındı.

Üniversiteye bağlı Şarkiyat Araştırma Merkezi ve Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen ve Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Numan Aslam’ın onur konuğu olarak katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını, üniversitenin Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekai Kardaş, Urduca yaptı. Etkinlikte konuşan Başkonsolos Aslam, Mevlana ve İkbal’in eserlerinin, yazıldığı dönemlerin dışında bugün için de büyük önem taşıdığını belirterek “İkisinin de yazdıkları şiirler sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de çok önemli bir yol göstericidir.” dedi.

İkbal, Mevlana’yı Hocası olarak gördü

Aslam, İkbal’in Mevlana’yı adeta bir hocası olarak gördüğünü söyleyerek “Mevlana’nın yazdıkları insanları vahdet ve tasavvuf ile birleştirmektedir. İkbal de bizim yeni dönemin şairlerinden biri olmasına rağmen yazdıkları, Rumi’nin yazdıklarının neredeyse aynısıdır.” ifadesini kullandı. Her iki şahsiyetin de insanlık için önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Aslam, “Onların mesajlarını kalbimize kazıyıp gelecek kuşaklara aktarmaya devam etmeliyiz.” diye konuştu.