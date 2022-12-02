“Nasreddin Hoca” UNESCO listesinde

“Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği” ile “çay kültürü”, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’nın Fas’ta devam ettiği belirtildi. Toplantıda, “Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği” ile “çay kültürü”nün, somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listesine kaydedildiği aktarılan açıklamada, aynı toplantıda daha önce, “geleneksel Ahlat taş işçiliği” ve “ipek böcekçiliğinin” de listeye eklendiği hatırlatıldı. Böylece, Türkiye’nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısının 4’e, UNESCO listelerindeki varlık sayısının ise 25’e yükseldiği bildirildi. AA

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