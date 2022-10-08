Nazım Taşkıran abimizin anısına

ŞİİR - Mehmet AĞIRMAN

Vakit geldi kalktı tren Koyup gittin NAZIM abim El salladın çaldı siren Veda ettin NAZIM abim Avustralya uzak kıta Hep yüksekti sende çıta Nur hizmette hazır kıta Amadeydin NAZIM abim Uzaklarda oğlun kızın Yetişilmez halde hızın Şimdi garip kaldı sazın Astın gittin NAZIM abim Bilen bilir gençliğini Nur’u nasıl seçtiğini Nasıl serden geçtiğini Destan yazdın NAZIM abim Sidney Melborn sahilleri Birleştirdin kardeşleri Anlatırdın hizmetleri Fani oldun NAZIM abim Pazulardan döndün nura Kederden geçtin sürura Yüklendin çıktın huzura Kutlu olsun NAZIM abim Koşarak gelirdin derse Ya hak diye vurdun örse Cennetlerdeki Firdevs’e Köşkün olsun NAZIM abim Kavuşmuşsun üstadına Vardın vuslatın tadına Nur yetişsin imdadına Burak olsun NAZIM abim Selam sana koca Nurcu Bitti hayatın orucu Göründü ebedin burcu Güle güle NAZIM abim Biz şahidiz imanına Yeminine peymanına Hak erdirsin gümanına Koca Nurcu NAZIM abim...

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.