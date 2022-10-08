Nazım Taşkıran abimizin anısına

08 Ekim 2022, Cumartesi
ŞİİR - Mehmet AĞIRMAN
Vakit geldi kalktı tren
Koyup gittin NAZIM abim
El salladın çaldı siren
Veda ettin NAZIM abim
Avustralya uzak kıta
Hep yüksekti sende çıta
Nur hizmette hazır kıta
Amadeydin NAZIM abim
Uzaklarda oğlun kızın
Yetişilmez halde hızın
Şimdi garip kaldı sazın
Astın gittin NAZIM abim
Bilen bilir gençliğini
Nur’u nasıl seçtiğini
Nasıl serden geçtiğini
Destan yazdın NAZIM abim
Sidney Melborn sahilleri
Birleştirdin kardeşleri
Anlatırdın hizmetleri
Fani oldun NAZIM abim
Pazulardan döndün nura
Kederden geçtin sürura
Yüklendin çıktın huzura
Kutlu olsun NAZIM abim
Koşarak gelirdin derse
Ya hak diye vurdun örse
Cennetlerdeki Firdevs’e
Köşkün olsun NAZIM abim
Kavuşmuşsun üstadına
Vardın vuslatın tadına
Nur yetişsin imdadına
Burak olsun NAZIM abim
Selam sana koca Nurcu
Bitti hayatın orucu
Göründü ebedin burcu
Güle güle NAZIM abim
Biz şahidiz imanına
Yeminine peymanına
Hak erdirsin gümanına
Koca Nurcu NAZIM abim...
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