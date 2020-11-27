İstanbul Fatih’te, 270 yıl önce Sultan Mahmut tarafından yapılan İskenderpaşa Camii’nin Sarıgüzel Caddesi’ne bakan yüzünde kalan ‘1. Mahmut Çeşmesi’, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılında yeni baştan yapılırken üzerindeki kitabeye, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın babasının adının eklendiği iddiaları tartışmalara yol açtı.

Sputnik’teki habere göre Ahmet Hamdi Çamlı, gelen eleştiriler üzerine “1. Mahmut’un 270 sene önce yaptırdığı çeşmenin 1918’de İstanbul’da çıkan Sarıgüzel yangınında taşlarının özelliği bozulmuş. Babam da sağlığında yaptırmak için uzun süre çok uğraştı, ama yaptıramadı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda?” dedi.

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