Öğrenciler tarihi camiyi ziyaret etti

Rize - Çayeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçenin en güzel camilerinden biri olan tarihî Ormancık Köyü camisini ziyaret ettiler.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması sebebiyle okul müdürü Harun Özbayrak ve Müdür Yardımcısı Betül Çakır ile birlikte camiyi ziyaret eden öğrenciler, ziyaretten çok memnun kaldıklarını söylediler. Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan yazıda şöyle denildi: “Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması, aynı zamanda Mevlid-i Nebi Haftasının bu yılki teması olan “Peygamber, Cami ve İrşad” temasını öğrencilerimize yerinde anlatmak için bugün (5 Ekim 2022) 300 yıllık tarihi bir cami olan Ormancık Köyü Camisini’ni ziyaret ettik. Müdürümüz Harun Özbayrak, “Peygamberimizin (asm) Hayatında cami ve irşad” temalı kısa bir konuşma yaptıktan sonra cemaatle öğle namazı kıldık.

Tamamen ahşap malzeme ile yapılmış

"Ormancık Köyü’nde, Mahmutoğlu ve Merkez Mahalleleri arasında yer alan caminin mimari özellikleri şöyledir: Kare planlı olup tamamen ahşap malzemeden iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt kat eğitim ve sohbet odası olarak düzenlenmiştir. Şadırvan ve tuvalet sonradan eklenmiştir. Harim kısmı saç kaplı kırma çatı ile örtülmüştür. Caminin giriş kapısı stilize edilmiş bitkisel motiflerle bezenmiştir. Ahşap sütunlar üzerine oturan mahfil harim kısmını U şeklinde dolaşmaktadır. Mahfilde de geometrik ve stilize edilmiş bitkisel süslemeler yer almaktadır. Tamamen ahşap malzeme ile yapılan minberin aynalık kısmı kündekari tekniğinde birbirine geçme parçalardan oluşmaktadır. Vaiz kürsüsü ve mihrap da ahşaptan yapılmıştır.”

Seyhan Şentürk - Çayeli / Yeni Asya