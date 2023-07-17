“Okumak Güzeldir” Kitap Okuma Yarışması’nın ödülleri verildi

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ YARIŞMAYA 20 BİNE YAKIN KİTAPSEVER KATILDI.

Eyüpsultan Belediyesinin bu yıl 4. kez düzenlediği “Okumak Güzeldir” Kitap Okuma Yarışmasının ödülleri verildi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı, Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerini sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Eyüpsultan’dan hareket eden gemide yapıldı. Dereceye giren kitapseverlerin de katıldığı programda Nuri Şafak Alacalı’ya birincilik, Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya’ya ikincilik, Osman Akgündüz’e üçüncülük ödülü takdim edildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, konuşmasında İstanbul’un şiir, roman ve senaryolara konu olan bir şehir olduğunu söyledi. Yarışmaya önem verdiklerini dile getiren Köken, “Dil konuşmayınca anlaşma da olmuyor. Bizden sonraki nesillere aktaracağımız şeyler okumak, yazmak ve bunları söze dökmekle ilgili. Düşünen ve düşündüklerini yazan bir nesil oluşmasına yardımcı olmaya gayret ediyoruz.” dedi. İstanbul - Yeni Asya

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