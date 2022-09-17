Ölüm ansızın çıkar...

Hayalim, ah şu hayalim;
Hiç durmuyor...
Bazen olmazlara dalıyor,
Bazen olacaklara gidiyor.
Hayalim;
Şimdi ölümün otağında,
Geleceğin çıkmaz sokağında!
Alıyor beni benden,
Koparıyor dünyadan,
Ve acımadan sevdiklerimden.
İstikbale dair planlardan.
Alıyor beni bedenden!
Ruhum çıktı vücut denen hânesinden...
Azrail kararlı, emridir Hak katından.
Hayaldeyim;
Şimdi öldüğüm gündeyim.
Ölümü(mü) seyirdeyim...
Çabuk geçti merhaleler;
Şimdi kabrimdeyim...
Çırpınıyor sesim,
Ellerim bağlı meyyitler beşiğinde,
Kefen denen kundakta.
Dardayım hem de karanlıkta.
Pişmanlıklar toprak kadar ağır,
Ağlayanlar bana kör, bana sağır!
Yakınlar uzaklaştılar,
Gittiler kafile kafile!
Kaldım burada, çıkamam, nâfile!
...
...
Dur artık hayalim,
Ne takat kaldı ne de mecalim
Dur, geriye dönelim,
Nedametler bizi bekler,
Kararmış kalp temizlik ister.
Ölüm ise ansızın çıkar!
Dön, nefsim sen de dön...
Hayra, insanlığa, kul olmaya dön...
Kötülük belli iyilik ise aşikâr,
Tertemiz geldin; ne olur gitme günahkâr!
Ali KARABİBER