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11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz

11 Temmuz 2023, Salı 00:28
YENİ ASYA GAZETESİ’NDE DE YAZILARI ÇIKAN ÖĞRETMEN, MÜTEFEKKİR, ŞAİR VE YAZAR MAHİR İZ, VEFATININ 49. YILINDA ESERLERİYLE YAD EDİLİYOR.

Öğretmen, mütefekkir, şair ve yazar Mahir İz, vefatının 49. yılında eserleriyle yad ediliyor. Ömrünü kitaba ve eğitime adayan İz, Medine-i Münevvere, Midilli, Balıkesir ve Ankara’da kadılık yapan Külahizade es-Seyyid İsmail Abdulhalim Efendi ile Şerife Raife Hanımın oğlu olarak 28 Ocak 1895’te İstanbul’da dünyaya geldi.

Tam adı Abdullah Mahir İz olan yazar, babasının görevi nedeniyle ilk ve orta okul eğitimini Midilli, Balıkesir ve Isparta’da tamamladı. Lise eğitimine İstanbul’daki Vefa Lisesi’nde başlayan İz, 1916’da Ankara Sultanisinin edebiyat bölümünde bitirip aynı okulda Türkçe öğretmenliği yaptı.

Ankara’da Mehmet Akif Ersoy ile Fars ve Fransız edebiyatı üzerine çalışmalar yapan usta yazarın gençliğinde yazdığı şiirleri, Ankara’da çıkan “Say” dergisinde Maksud Kamuran adıyla yayımlandı.

Edebi ve sosyal konulu yazıları Namık Yaz, bilim konulu makaleleri ise Abdullah Söğüt adıyla okurla buluşan İz’in kaleme aldığı yazılara “Sebilürreşad”, “Yeni İstiklal”, “İslam Düşüncesi”, “Bugün”, “Yeni Asya”, “Sabah”, “Yeni İstanbul” ve “Diyanet Dergisi” gibi gazete ve dergilerde yer verildi.

Latin harfleriyle basılmaz, dedi

İz, Hz. Adem’den (asm) başlayarak bütün peygamberlerin tarihini içeren Ahmet Cevdet Paşa’nın kaleme aldığı “Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa” eserini sadeleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra Kur’an-ı Kerim’in Latin harfleriyle basılması konusunda danışmanlık yapması için davet edilen İz, bu durumun yanlış olduğunu söyleyerek vazgeçilmesini sağladı. İz, Başkanlık tarafından 1961’de hazırlanan “Kur’an-ı Kerim Meali”nin redaksiyon heyetine başkanlık yaptı. Öğretmenlik mesleğine özel olarak değer veren İz, “Dünyaya tekrar gelme imkanım olsaydı, yine muallim olmak isterdim.” ifadesini sık sık tekrarlardı. Öğrencilerine iyi insan, iyi Müslüman, ahlaklı birer kişi olmalarını tavsiye eden İz, din ve vatan uğrunda şehadet dahil her şeyi göze alacak nesiller yetiştirmek için çalıştı.

AA

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