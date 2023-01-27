Osmanlı’da basılan ilk kitap Küçükçekmece’de sergileniyor

Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi’nde, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım eserleri kitapseverlerle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1729’da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen “Vankulu Lügatı” ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück’ün “Vita Nova” isimli imzalı kitabı müzede sergileniyor. Yazar ve kitap koleksiyoneri Selçuk Altun’un kütüphanesinden 11 nadide ve imzalı eser bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. AA

Okunma Sayısı: 108

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.