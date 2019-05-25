Osmanlının nezaketi ‘taşlarda’ gizli

Osmanlı döneminde cami duvarlarına oyularak yapılan “sadaka ve yitik taşları” ile kuş evleri, Osmanlı medeniyetinin nezaketi ve hassasiyeti günümüz insanına kılavuz olmaya devam ediyor.

Osmanlı’nın toplumsal ilişkilerdeki nezaket ve hassasiyetinin yanı sıra o dönem canlıya verilen değeri gözler önüne seren gelenek ve uygulamalar, yeni nesillere yol gösteriyor. Cami duvarlarına oyularak yapılan; yardımlaşmanın gizliliğini esas alan “sadâka taşları”, güven duygusunun pekiştiği “yitik taşları” ve canlıyı koruma duygusuyla yapılan “kuş evleri”, Osmanlı medeniyetinin, insana ve hayvana verdiği önemin göstergesi olarak öne çıkıyor. Hoşgörü ve adaleti ile nam salan Osmanlı Devleti’nin başşehirlerinden Edirne’nin camileri de bu geleneklere ait izler taşıyor.

Yitik taşı dizayn edilmişti

Yitik taşlarının da sadâka taşı gibi güzel bir uygulama olduğunu anlatan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, "Sadâka taşına benzer mahiyette bir de yitik yeri, yitik taşı dizayn edilmiş. O çağlarda insanlar buldukları eşyaları, kıymetli eşya olabilir, para, altın olabilir, bunları sahibinin bulmasını teminen yitik taşına bırakıyorlar" diye konuştu. Güneren, Osmanlı medeniyetinin sadece insanları değil diğer canlıları da düşünen bir medeniyet olduğuna işaret etti.