Ramazan ayında okumaya ilgi arttı

Beyoğlu’nda semt Kütüphanelerine gösterilen ilgi Ramazan ayında daha da arttı. İftar öncesi boş zamanını verimli geçirmek isteyen gençler kütüphanelere akın ediyor.

HABER: SEDAT SERDAR

[email protected] Gençler sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyarak araştırmalarını yaparken, kütüphanelerin küçük misafirleri ise düzenlenen etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor. Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, 27 Mart - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. “Özellikle genç neslin ilgisi memnun ediyor” Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şunları söyledi: “Toplumumuzun her kesiminin kitapla buluştuğu yerler oldu semt kütüphanelerimiz. Okul çıkışı, iş çıkışı, hafta tatili, ara tatil ve yaz tatilinin ilk durağı olmayı başardı. İçerisinde bunduğumuz Ramazan ayında da bir yoğunluk gözlemledik kütüphanelerimizde. Bu noktada özellikle de genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor.”

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