Refet Kavukcu Ağabey dualarla yad edildi

Erzincan’ın yetiştirdiği ünlü Ressam ve hattat Refet Kavukcu’nun vefatının seneidevriyesinde Camii Kebir Camii’nde akşam namazını müteakiben Mevlid-i Şerif okutuldu.

Refet Kavukcu'nun ardından... Nur'un Sanatkarları nerede? Hayattayken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleriyle görüşen, ömrünü Kur’an-ı Kerim hizmetiyle geçiren ve Risale-i Nur vecizelerini resimlemesiyle tanınan hattat ve ressam Refet Kavukcu ağabey 26 Ocak 2021’de 93 yaşındayken vefat etmişti. Refet Kavukcu için okutulan mevlit programına; Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan eski Milletvekili Tevhit Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okunarak, merhum Refet Kavukcu için dualar edildi. REFET KAVUKCU KİMDİR 1929’da Erzincan’da dünyaya geldi. Hattat ve ressamdır. Tevafuku Kur’an’ın hattatı ve Nur Risalelerinin kapak kompozisyonunun ressamıdır. Pek çok tablo ve posteri bulunmaktadır. Bediüzzaman ile alakalı olarak hazırladığı albüm kaynak eser olarak kullanılmaktadır. Çocukluğunda, Risale-i Nurda bahsi geçen meşhur Erzincan depreminden sağ kurtulanlardandır. Hattat Refet Kavukcu en son 15 Ekim 2021 tarihinde Erzincan’da “Risale-i Nurların Işığı Altında Nübüvvet ve Peygamberimiz” Kolaj resim sergisi sergi açmıştı. Kavukcu’nun kabri Terzibaba Mezarlığı’ndadır. Erzincan - Musa Aydın

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