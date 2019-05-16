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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Romancı geleceğin tarihini yazar

16 Mayıs 2019, Perşembe
Türkiye Yazarlar Birliği, kuruluşunun kırkıncı yılı faaliyetleri kapsamında başlattığı “Kırklar Meclisi” edebiyat ve hayat söyleşilerinde konuşan yazar Mustafa Özel, “Romancı, geleceğin tarihini yazar” dedi.

“Kırklar Meclisi” edebiyat ve hayat söyleşilerinde daha önce Beşir Ayvazoğlu, Rasim Özdenören, Arif Ay, Gökhan Özcan, Cemal Şakar, Hüseyin Atlansoy, D. Mehmet Doğan, Nabi Avcı, Kurtuluş Kayalı, Cihan Aktaş ve Sevinç Çokum’un konuk olduğu Kırklar Meclisi’nin on ikinci konuğu yazar Mustafa Özel oldu. TYB Genel Merkezi Mehmet Âkif Divanı’nda gerçekleşen söyleşiyi hikâyeci eleştirmen Necip Tosun yönetti. Edebiyat sevenlerin ve Özel’in okuyucularının ilgi gösterdiği programda konuşan yazar Mustafa Özel, “Türkiye Yazarlar Birliği’nin kırkıncı yılını kutluyorum. Daha nice kırklı yıllar görmesini diliyorum” diye konuştu.

Roman mert kurgudur

Konuşmasında, roman ve sosyal bilimler arasındaki ilişkiye temas eden Özel, “Romancı hem çok farklı bakış açılarına sahip kişileri konuşturur, hem kendi konuşur, hem de okuyucunun konuşmasına kapı açar. Sosyal bilimciler hâlâ “bu makalenin amacı” diye başlar. Roman mert kurgudur, sosyal bilimler namert kurgu. Roman kendine fiction diyor, yani kurgusal olduğunu açık seçik beyan ediyor; diğerleri ise “gerçeği” dile getirdikleri iddiasını hiç elden bırakmıyorlar” diye konuştu. “Roman Diliyle İktisat” ve “Roman Diliyle Siyaset” eserleri hakkında da bilgiler veren Mustafa Özel, roman gerçeğini, hayatın gerçeğinden daha gerçek hissetmeye başladığını dile getirdi. Tarih, geçmişte yaşadıklarımız değil, gelecekte yaşamayı düşlediklerimizdir” diye konuşan Özel, “Lise yıllarında boyuna özetini çıkarıp durduğumuz Sinekli Bakkal’da Halide Edib, Türk milletine şu derin mesajı veriyor: ‘Güçlü ve modern olmak istiyorsan, Şeytan’ın hakkını ver! Ama Allah’ı da gücendirme!’ Bugün hâlâ 83 yıl önce yazılan bu romanın içinde yaşıyoruz. Romancı, geleceğin tarihini yazar” dedi.

Modernizmin üç kurgusu vardır

Edebiyat üzerinden bir kapitalizm eleştirisi yapan Özel, “Modern olmak 500 yıllık bir olaydır, belki bizim için 100 yıllık olaydır ve bu yeni bir şeydir; bunun farkında olmamız lâzım. Modernizmin üç kurgusu vardır: Kâğıt Para, Ulus ve Roman. Bu üçü insanoğlunun Allah’ın inayetiyle değil, şeytanın inayetiyle ortaya çıkardığı bir şeydir. Matbaa bunun aracıdır” diye konuştu.  Programın sonunda, TYB Genel Başkanı yazar Mustafa Özel’e günün hatırasına TYB yayınlarından hediye etti.

RECEP GÖREN - ANKARA

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