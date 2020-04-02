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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ruhumuzu doyurma zamanı

02 Nisan 2020, Perşembe
Bizim Aile Dergisi, Nisan sayısında maddî beslenme ile birlikte manevî beslenmeyi anlatıyor.

Aylık kadın ve aile dergisi olan Bizim Aile, bu ay beslenmenin maddî ve manevî boyutunu ele alıyor. Ayrıca oruç ile maddî manevî nasıl dinlendiğimizi ve beslenmenin maneviyata olan etkisini konuşacağız. Evet, yediklerimiz de şüphesiz maneviyatımızı etkiliyor. Dinimizde temiz ve helal olanlardan yeteri kadar yememiz emrediliyor. Yediklerimizin psikolojik, sosyolojik boyutunu düşünecek olursak, ruh da hissesini alıyor. Bu noktada doğru beslenmenin, manevî kemalat ile ilişkisini yakından görebiliyoruz. Sonsuz rahmet sahibi Yaratıcımız, bütün azalarımızın gıdasını gönderiyor. Bize düşen helâl dairede mide, akıl, kalp ile birlikte ruhumuzu da doyurmak.

Beslenme maneviyatı etkiliyor

Dergimiz bu ay birbirinden renkli muhtevasıyla sizleri bekliyor. Mübarek gün ve geceler sayfalarında bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde olan Leyle-i Berat ve bin aydan hayırlı Ramazan ayının fazileti ve yapılabilecek ibadetlere yer verdik. Risale-i Nur’da geçen Ramazan orucunun hikmetlerini Nurdan Sayfalar bölümümüzde derledik. Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz, “İnsan psikolojisi ve beslenme” konulu röportajında, yediklerimizi etkilemenin ruh terbiyesinden geçen yolculuğu anlatılıyor. Uzm. Dr. Dolunay Coşkun, Beslenmenin maneviyata olan etkisini anlatıyor. “Bilinçli beslenelim” diyen diyetisyen Kübra Bal, aralıklı oruç ve doğru beslenme ipuçlarını veriyor. 

Evliliğinizi tamir edebilirsiniz

Evlilik sayfasında Psikolog Özge Gökhan Kır, evliliği yıpratan davranışları konuşuyor. Evlenmeyi düşünenlere ön hazırlık için tavsiyeler veriyor. Klinik Psk. &amp; Aile danışmanı Banu Arslan, Çocuk Eğitimi sayfasında, duyu bütünleme ve oyun terapisinden bahsediyor.

Renkli sayfalar

Dergimize ayrıca renk veren Dağarcık sayfalarını da okumadan geçmeyelim. Virüs ve hastalıkların arttığı şu günlerde temizliğe daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bunun için Doğalı Varken bölümünde, mikrop kırıcı antiseptik karışımların tarifi veriliyor. Ayrıca şifa niyetine Lezzetli tarifler, dekoratif rafların yapımının anlatıldığı El emeğim, mutfak dekorasyonu için tercih edilen yeni bir tarz ile Dekorasyon, her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca, Kitaplığımızdan ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...

Tebrik

Yaklaşmakta olan Berat Gecenizi ve bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL
kubraornek3397@gmail.com

Okunma Sayısı: 89
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