Sahibüzzaman’a

Şiir - Nuh Korkmaz

Ey senaya muhtaç olmayan Bediüzzaman Gönüller ikliminde taht kurdun bu zaman Seni alkışlar, zaman ve mekân, her an Çünkü sen, gönüllerdesin her zaman Nurunla aydınlattın, gençliği bu zaman Mahbubu oldun mütalâ-i Nurun Bir nesil nemalandı nurunla bu zaman Nurun deryasında gezer okuyan her zaman Her derde bir çare buldun eserinle Bunalmış millete reçete sundun Kur’an’ın esrarını akıllara duyurdun Habibin sevgisini gönüllere sundun Her müşkülü ikna eden cevaplar verdin Akılları pürnur, gönülleri pervane eyledin Pervane gibi etrafını sardı gönüller Muhtaç olan aldı imanı nur-u Kur’an’dan Zaman ötesinden bahseden sözlerinle Ufkumu götürdün maziden istikbale Asr-ı Saadet’i yaşattın bu asırda fiilinle Seni yâd eder bu nesil bediî sözlerinle Açtığın çığırda bir nesil büyüdü Maddeden uzak manada yürüdü Gönülleri fetheden gönüller büyüdü Nurun feyziyle ummana yürüdü Günden güne çoğaldı bu nesiller İman halkasında yoğruldu bu nesiller Gönül tahtını kurdu bu nesiller Asrın derdine çare oldu bu nesiller Nurunla gönlümü pürnur eyledin Muhabbetullahı kalbime yâr eyledin Marifetullahı aklıma nakş eyledin Zamanı, mekanı bana nur eyledin Seni ben medh edemem bu kalemle, kelamla Seni medh eden Ulvîler, Fevziler, Sungurlar idi Tarihe iz bırakan, şan veren tullabın idi İmanlı nesle miras Risale-i Nur idi İmam-ı Rabbani müjdelemişti Mirza Bediüzzaman Mevlana Halid cübbesini göndermişti Sahibüzzaman Ulemalar tebşir etti ismini Bediüzzaman Asrın mavnevi tabibi oldun Sahibüzzaman

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