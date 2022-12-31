Sahibüzzaman’a

Ey senaya muhtaç olmayan Bediüzzaman
Gönüller ikliminde taht kurdun bu zaman
Seni alkışlar, zaman ve mekân, her an
Çünkü sen, gönüllerdesin her zaman
Nurunla aydınlattın, gençliği bu zaman
Mahbubu oldun mütalâ-i Nurun
Bir nesil nemalandı nurunla bu zaman
Nurun deryasında gezer okuyan her zaman
Her derde bir çare buldun eserinle
Bunalmış millete reçete sundun
Kur’an’ın esrarını akıllara duyurdun
Habibin sevgisini gönüllere sundun
Her müşkülü ikna eden cevaplar verdin
Akılları pürnur, gönülleri pervane eyledin
Pervane gibi etrafını sardı gönüller
Muhtaç olan aldı imanı nur-u Kur’an’dan
Zaman ötesinden bahseden sözlerinle
Ufkumu götürdün maziden istikbale
Asr-ı Saadet’i yaşattın bu asırda fiilinle
Seni yâd eder bu nesil bediî sözlerinle
Açtığın çığırda bir nesil büyüdü
Maddeden uzak manada yürüdü
Gönülleri fetheden gönüller büyüdü
Nurun feyziyle ummana yürüdü
Günden güne çoğaldı bu nesiller
İman halkasında yoğruldu bu nesiller
Gönül tahtını kurdu bu nesiller
Asrın derdine çare oldu bu nesiller
Nurunla gönlümü pürnur eyledin
Muhabbetullahı kalbime yâr eyledin
Marifetullahı aklıma nakş eyledin
Zamanı, mekanı bana nur eyledin
Seni ben medh edemem bu kalemle, kelamla
Seni medh eden Ulvîler, Fevziler, Sungurlar idi
Tarihe iz bırakan, şan veren tullabın idi
İmanlı nesle miras Risale-i Nur idi
İmam-ı Rabbani müjdelemişti Mirza Bediüzzaman
Mevlana Halid cübbesini göndermişti Sahibüzzaman
Ulemalar tebşir etti ismini Bediüzzaman
Asrın mavnevi tabibi oldun Sahibüzzaman