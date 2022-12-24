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25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

“Salep” kış aylarının vazgeçilmezi

24 Aralık 2022, Cumartesi 20:00
Salep, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Süt ve şekerle buluşan saf salep önce pişiriliyor ardından kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor.

Salebin sağlık açısından da pek çok faydası bulunuyor. Kendine has lezzet aroması, Anadolu orkidesinin köklerinden gelen hoş kokusu... Havaların iyice soğuduğu son günlerde salep yoğun talep görüyor. Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan da şifa kaynağı salebin faydalarını şöyle anlatıyor: “Özellikle soğuk havalarda soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara karşı da koruyucu. Aynı zamanda bağırsak hareketlerimizi de artırmada ve zihin yorgunluğunu azaltmada, odaklanmayı artırmada da etkili bir bitki.”

Salebi elde etmek oldukça zahmetli

İşletmeci Adnan Aygen, salep lezzetini elde etmenin oldukça zahmetli olduğunu söylüyor. “Salep çekirdek olarak bize gelir, biz bunu değirmenlerde toz haline getiririz. Sonra imalathanemizde süt, şeker ve diğer ürünlerle beraber buluşturup kazanlara koyarız ve hizmete sunarız.”

(TRT Haber)

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