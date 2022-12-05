Şanlıurfa Kitap Fuarında Yeni Asya’ya yoğun ilgi

Şanlıurfa’da düzenlenen Ulusal Kitap Fuarında, Yeni Asya Standı gençler başta olmak üzere yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı açıldı. Kitap fuarına okuyucular büyük ilgi gösterdi. Yeni Asya Neşriyat standında Selahaddin Yaşar ve Sabahattin Yaşar birlikte okuyucularla sohbet edip kitaplarını imzaladılar. Yeni Asya standına lise ve üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi vardı.

Okuyucular Risale-i Nur eserleri ve Bediüzzaman Said Nursi hakkında yazılmış eserlerle ilgili yazarlara pek çok sorular sordular. Yazarlar sorulan sorulara cevaplar vererek okuyucularla hasbihal ettiler. Kitap fuarının ilk gününde Yeni Asya Neşriyat yoğun ilgi gördü.

Siyasi partilerden de ilgi

Fuarda Yeni Asya Neşriyat’a siyasi parti temsilcileri de ilgi gösterdi. Şanlıurfa Saadet Partisi İl Heyeti Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret ederek, “Hizmetlerinizin devamını dileriz” dediler.

YAŞAR OLGUN - ŞANLIURFA