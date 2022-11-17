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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Selimiye'deki restorasyonda son durum?

17 Kasım 2022, Perşembe 12:55
Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışması devam ediyor.

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Bugüne kadar kurşun örtü bakım ve tadilatı, kalem işleri, raspa işlemleri, kündekari kapıların bakımının yapıldığı restorasyonda, iç mekan, kubbe ve minarelerdeki çalışmalar sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmaların yapıldığı şantiyeyi ziyaret etti. Kırbıyık, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan bilgi aldı. Ardından kubbe kısmına çıkan Kırbıyık, Gürkan ve beraberindekiler çalışmaları inceledi.

Restorasyon kapsamında neler yapılacak?

Restorasyonla, çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Yapının bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

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