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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sen geldin; bahar geldi...

20 Nisan 2022, Çarşamba
Merhum yazarımız Selim Gündüzalp’in 20 Nisan 2014’te “Hz. Peygamber (asm) ve bahara” dair yayınlanan bir yazısı...

Rahmete vesile olması duasıyla...

-Hoş geldin Ya Rasulallah (asm)

Şimdi bahardır..

Ağaçların çiçekleri vardır..

Denizlerin incileri..

Semanın yıldızları vardır..

Her şeyin bir şeyleri var..

Benim de kalbim var..

O kalbin de..

Sana sevgisi vardır..

Ya Rasulallah (asm)..

Her şeyin bir dili var..

Kendine mahsus..

Benimde bir dilim vardır..

Bazen susan..

Bazen şakıyan..

Her gün türlü dillerde konuşan..

Benim de bir dilim vardır..

Şimdi bahardır..

Dilin de çiçeği vardır..

O dilden..

O gönülden..

Sana binler Salât u Selâmı

vardır..

Ya Rasulallah (asm)..

Ya Habiballah (asm)..

Ya Nebiyyallah (asm)..

...

Kırlangıçlar yok henüz..

Hacı leylekler..

Yeni geldiler..

Sahralardan..

Denizlerden geçtiler..

Nice bin meşakkat..

Nice bin zahmet ile..

Çöllerden geçip geldiler..

Senin ülkenden..

Senin beldenden..

Bize hediyeler getirdiler..

Bembeyaz örtüler..

İçinde sundular..

Senden Ya Rasulallah (asm)..

Senden bize..

Selâm getirdiler..

Selâmına mukabil..

Binler, yüz binler..

Hatta milyonlar..

Salât u Selâmlar olsun..

Ya Rasulallah (asm)...

...

Kalan ömrümü..

Orada yaşamayı..

Sadece beş vakitte değil..

Her an orada olmayı..

Yaralarımı sarmayı..

Kalbimi yıkamayı..

Nurundan doya doya..

Feyiz almayı..

Çok istiyorum..

Ya Rasulallah (asm)..

Yalan dünyada..

Bir gerçek..

Senin varlığın sadece..

Bir de..

Sıkı sıkıya yapışın..

Kopmayın..

Sakın ondan uzaklaşmayın..

Dediğin Kur’ân’ın..

Allah’tan bize o son armağanın..

Sadece bize değil..

Bir devre, bir topluluğa da değil..

Bütün asırlara..

Bütün zamanlara..

Ve bütün insanlara..

Seslenen, hayatlarına ışık olan..

Kur’ân’ın..

Bir o gerçek..

Gerisi hep oyalayıcı..

Bizi yolundan ve yolumuzdan uzaklaştırıcı..

Göz alıcı her biri..

Ama gönül okşayıcı değil hiç biri..

Halimizi bir Sen (asm) bildin..

Bu yavan dünyada..

Bu yalan dünyada.

Biliyorum diyenlere..

Çok aldandık..

Yıllarımızı kaybettik..

Boş işlerin, boş sözlerin..

Boş vaadlerin peşinde..

Hiçbiri derman olmadı derdimize..

Merhem olmadı yaramıza..

Bizi bir Sen (asm) bildin..

Bizi bir Sen (asm) anladın..

Bakışın yetti..

Adını anmak yetti..

Yunus Emre’mizin deyişiyle;

“Adı güzel kendi güzel Muhammed” (asm)

O güzel adını anmak bile yetti..

Çekirdekte ağaç gizli..

Sende kâinatın sırları gizli..

Hırkandan bir koku verdin..

Veysel yollara düştü hasretinden..

Bize de bir hatıra gönder..

Senden olsun yeter..

Bir selâm olsun yeter..

Binler selâm Sana (asm)..

Ya Rasulallah (asm)!

...

Ravzanı arzular canım..

Her kalbin arzuladığı gibi..

Nasibim var mı acaba?

Bu yıl olsun..

Oraya bir daha olsun varmaya..

Nasibim var mı?

“Geçti” diyor..

“Bitti” diyor..

“Kepenkler çoktan kapandı” diyor..

“Oraya kalkan gemiler..

Çoktan kalktı” diyor içimden bir ses..

İnanmak istemiyor insan..

Ama ya doğruysa?

Son defa olsun yanına bin hasret ile varmadan..

Gönlümü oranın muhabbetiyle doldurmadan..

Ne yaparım ben?

Huzurunda boynu bükük..

Sana hasretle..

Sana muhabbetle..

Orada öylece kalmadan..

Hiçbir şey konuşmadan..

Sessizce durmayı..

Kelimesiz konuşmayı..

Özledim Ya Rasulallah (asm)..

...

Sana binler hasret ile..

Kavuşmaya ömrüm var mıdır?

Bilemiyorum..

Garip bir kulun duâsını..

Geri çevirmez Rabbim; bir onu biliyorum..

Sana sonsuz bir muhabbetle..

Ve öylesine tutkun..

Ve öylesine seven..

Bir kalple yeniden orada olmayı..

Özledim..

Çok özledim Ya Rasulallah (asm)..

...

Suyun başında susuz..

Kuyunun dibinde ipsiz..

Kaldım gibi..

Çöllerde o ıssız..

Ve yalnız yerlerde..

Kaldım gibi..

Al yanına..

Bir dâvet gönder..

Gelelim yine yanına..

Yüz sürelim huzuruna..

Bu bahar da olmazsa..

Hangi bahar?

Gitti ömür..

Bitti hayat..

Son bir defa daha..

Bir fırsat daha..

Yalvarıyorum Allah’a.

Allah’ım,

Ne olur!

Allah’ım,

Ne olur!

Kavuştur Rasulullah’a (asm)..

Bir duâ olarak..

Bu dileğimizi cümlemiz namına..

Hepimiz adına..

Kabul eyle Allah’ım!

Bir fırsat, bir imkân daha lutfeyle..

Neler vermedin ki, şimdiye kadar?

Bu bahar..

Daldaki çiçek kadar..

Ümidim var, meyve olmaya..

Ve şimdi bahardır..

Her bahar gül kokar..

Her gül Sen kokar..

Her bahar, ondan güzeldir..

Her bahar Senden (asm) güzeldir..

Sen (asm) geldin, bahar geldi..

Baharla geldin..

Bereketli Nisan’la geldin..

Rahmetle geldin..

Rahman olan Allah’tan..

Sonsuz armağanlarla geldin..

Ey denizlerin en güzel incisi..

Ey kalbimizin sevgilisi..

Ey gönlümüzün tesellisi..

Ey Âlemlerin Efendisi (asm)!

İçimize huzur..

Seninle geldi..

Karanlık dünyamıza Nur..

Seninle (asm) geldi..

Ne geldiyse güzellik adına..

Seninle geldi..

Rabbim, Seninle (asm) gönderdi..

Sen geldin; daire tamamlandı..

Hayat Seninle (asm) kanatlandı..

Yere göğe sığmadı..

Ebedî saadetlerin kapıları açıldı..

Yaşadığını Seninle (asm) anladı insanlık..

Yeniden doğdu..

Sen (asm) geldiğinde insan..

İnsan olduğunu anladı..

Şimdi bahardır..

Her bahar gül kokar..

Her gül Sen (asm) kokar..

Her bahar, ondan güzeldir..

Her bahar Senden (asm) güzeldir..

Sen (asm) geldin, bahar geldi..

Baharla geldin..

Bereketli Nisanla geldin..

Rahmetle geldin..

Rahman olan Allah’tan..

Sonsuz armağanlarla geldin..

Ey denizlerin en güzel incisi..

Ey kalbimizin sevgilisi..

Ey gönlümüzün tesellisi..

Ey Âlemlerin Efendisi (asm)..

En büyük nimetler..

Seninle (asm) geldi..

Karanlık dünyamıza Nur..

Seninle (asm) geldi..

İçimize huzur..

Seninle (asm) geldi..

Ne geldiyse güzellik adına..

Seninle (asm) geldi..

Rabbim Seninle (asm) gönderdi..

Vakit akşamdır..

Vakit sabahtır..

Vakit şimdidir..

Vakit dardır..

Kapı eşiğinde bir yolcu..

Elinde bir buket çiçek..

Dilinde bin bir dilek..

Ne söyleyecekse o kadardır..

Söyleyeceğim kelimeyi..

Özenle seçmeliyim..

Başka da hakkım yok..

Hepsi bu kadardır..

Es-salâtü ve’s-selâm aleyke yâ Rasûlallah…

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