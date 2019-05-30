Seyahatname, biçilmiş bir kaftan

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi tartışmasız en uzun seyahatnamedir. Bu yüzden de dijital çalışmalar için biçilmiş bir kaftan” dedi.

Kadir Has Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi olarak, farklı konularda dünyaca ünlü bilim insanları ve uzmanları ağırladığı “Herkese Açık Kolokyum”unda Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar, “Evliya Çelebi’den Tekinsiz Bir Kanal İstanbul Hikâyesi: Tuna’nın Balıkları, Boğazın Canavarları” başlıklı bir konferans verdi. Modern çağın dünyasında, birinci şahıs anlatılarına dönük hatıra kaydetmek, otobiyografi yazmak gibi bir merak var diyen Prof. Dr. Cemal Kafadar, “Bu durum Avrupa’da çok daha güçlü olmakla beraber Osmanlı dünyasının hiç hafife aldığı bir şey değil. Evliya Çelebi Seyahatnamesi tartışmasız en uzun seyahatnamedir. Bu yüzden de dijital çalışmalar için biçilmiş bir kaftan. Çünkü muazzam hacimli bir eser ve malûmat dolu” dedi.

İstanbul ile Kahire arasında bir ömür

Evliya Çelebi’nin 17. Yüzyılda Unkapanı’nda doğduğunu ve 20’li yaşlarında seyahatlerine başlayana kadar hayatını Unkapanı’nda geçirdiğini belirten Prof. Dr. Cemal Kafadar, “İstanbul ile Kahire arasında geçen bir ömrü olan Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik eserinin ilk cildi baştan aşağıya İstanbul’u anlatırken, hayatının son 10-15 yılını geçirdiği Kahire’ye ayırdığı 10. Cilt ve o arada 40 küsûr yıllık seyahatleri anlatıyor” dedi. Evliya Çelebi’nin eserini çok eğlendirici bir metin olarak bildiğimizi, ama aynı zamanda çok trajik boyutlarıyla da okumak gerektiğini belirten Kafadar, “İstanbul’a olan sevgisi malûm olmakla birlikte, ömrünün son 10-15 yılını bir daha İstanbul’a uğramamacasına İstanbul dışında geçirdiğini hatırlatmak isterim. O seyahatine giderken de “İstanbul başıma zindan oldu” yazar. Yani Evliya Çelebi çok komiktir, güldürür, eğlendirir, fakat hayatın trajik yanına bakması, hayatın acılı yanına bakması yönüyle de çok az bilinir” şeklinde ifade etti. Prof. Dr. Cemal Kafadar; Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Eski Direktörü olan Cemal Kafadar, halen üniversitedeki Türk Dili ve Kültürü Vehbi Koç Kürsüsü’nde öğretim üyesidir.

İstanbul – Yeni Asya