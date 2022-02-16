Eskişehir Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan varil, eski sıralar, motor parçaları, lastikler, kablo makaraları gibi malzemeleri geri dönüştürerek “Sıfır Atık Kütüphanesi” kurdu.

Şehrin köklü eğitim kurumlarından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Sıfır Atık” projeleri birleştirilerek yeni bir kütüphane oluşturuldu. Kullanılmayan paneller, tahta sıralar, aynalar, variller, lastikler, bilgisayar parçaları, kablo makaraları, motor parçaları, öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye, konferans sandalyesi, askılık, kalemlik, kitap okuma setleri üretildi. Lisenin müdürü İlhan Özata, amaçlarının öğrencilerde ve öğretmenlerde geri dönüşüm kültürünü oluşturmak olduğunu söyledi. AA

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.